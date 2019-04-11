انت الان تتابع يد الأهلى يتأهل للدور نصف النهائى بكأس الكؤوس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:أحمد محمد ١١ أبريل ٢٠١٩ - ٠٥:٠٨ م

يد الأهلى

حقق الفريق الأول لكرة اليد “رجال” بالنادي الأهلي فوزا مهما على حساب نظيره فريق سموحة في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الخميس بدور الثمانية من منافسات بطولة كأس الكؤوس الأفريقية التي تقام بمدينة وجدة المغربية، وقدم الفريق عرضا قويا وسيطر على مجريات اللعب لينجح في إنهاء المباراة لصالحه بنتيجة 35-27، ليتأهل إلى الدور نصف النهائي من البطولة، وكان الفريق قد حقق الفوز على نظيره فريق هورويا كوناكري الغيني وتعادل مع النجم الساحلي التونسي بالدور الأول.

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واختار المدير الفني للأهلي السلوفيني قائمة تضم كلا من: هادي رفعت ومحمد عصام "طيارة" وطه محمد لحراسة المرمى، واللاعبين عمر الوكيل ومحمود عاصم ومصطفى خليل وعبد الرحمن عبده وعمر حجاج ويوسف معرف وإسلام حسن وأحمد خيرى وأحمد حسام ومحمود فايز وهادى حميدو وأحمد عبد الرحمن ومحمد إبراهيم وإبراهيم المصرى، فضلا