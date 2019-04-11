إيقاف دييجو كوستا ثماني مباريات لإهانته حكم مباراة برشلونة

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الحكم يشهر بطاقة حمراء في وجه دييجو كوستا خلال مباراة فريقه أمام برشلونة في برشلونة

أوقفت لجنة المسابقات في الاتحاد الإسباني لكرة القدم دييجو كوستا مهاجم أتليتيكو مدريد ثماني مباريات في دوري الدرجة الأولى عقب إهانته للحكم بعد حصوله على بطاقة حمراء خلال الخسارة 2-صفر أمام برشلونة يوم الأحد الماضي.

وجاء في تقرير الحكم أن المهاجم البالغ عمره 30 عاما أقسم وصاح في وجه خيسوس جيل مانزانو حكم المباراة كما أمسك به ”في مناسبات عدة“ عقب طرده في الدقيقة 28 من المباراة.

وأشارت اللجنة إلى أن الإيقاف، الذي أنهى موسم كوستا حيث تتبقى سبع مباريات على نهاية الدوري، يتضمن أربع مباريات لانتهاكه المادة 94 للوائح الدوري لاستخدامه عبارات مهينة أو مسيئة ضد حكم المباراة.

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وجاءت المباريات الأربع الأخرى لانتهاكه المادة 96 التي تشير إلى استخدام عنف بسيط تجاه الحكم.

وتم تغريم أتليتيكو 2800 يورو (3150 دولارا) بينما تم تغريم كوستا 6010 يورو ضمن العقوبات المفروضة عليه جراء تلك الواقعة.