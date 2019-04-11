انت الان تتابع مصر: أنظار القارة السمراء تتوجه للأهرامات الجمعة ترقبا لقرعة كأس الأمم 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

كأس أمم أفريقيا 2019 تجري في مصر من 21 يونيو لغاية 19 يوليو

"لأفريقيا جميعها الشرف أن تلعب منتخباتها في بلادي أم الدنيا مصر.. أهلا بكم في بلاد الحب والرحمة والمحبة.. بلد السلام والماضي والمستقبل، مستقبل القارة وأملها في التقدم والازدهار.. هذا الكلام لأفريقيا السمراء، أما دول شمال أفريقيا فلا يكرم الضيف في داره.. أهلا بكم في بلادكم".

بهذه الكلمات البسيطة والعميقة والدالة، أراد المواطن المصري أحمد وحيد أن يرحب من خلال تغريدة نشرها على حسابه على تويتر، بالقارة الأفريقية في بلاده عشية سحب قرعة النسخة 32 لبطولة كأس الأمم التي ستستضيفها ملاعب القاهرة والإسكندرية وبورسعيد والإسماعيلية من 21 يونيو/حزيران لغاية 19 يوليو/تموز.

وستقام القرعة في صرح تاريخي، منطقة الأهرامات قرب القاهرة، بحضور جمع من الضيوف يتقدمهم نجمان سابقان هما لاعب منتخب "نسور" نيجيريا المشارك في مونديال 1994 إيمانويل أمونيكيه ومهاجم "أسود" السنغال الذي فاز على أبطال العالم الفرنسيين في افتتاح مونديال 2002 الحاجي ضيوف.

وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة القارية، التي انطلقت في عام 1957، يشارك في نسخة مصر 2019 أربعة وعشرون منتخبا بعد أن كان عدد المشاركين 16 فريقا في النسخ السابقة.

وفي غياب أي معلومات رسمية من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، أفادت عدة تقارير إعلامية رياضية أفريقية أو دولية أن الاتحاد سيعتمد في تصنيفه للمنتخبات المشاركة على بعض المعايير لتحديد رؤوس ومستويات المجموعات، ومن هذه المعايير آخر نتائج كل منتخب في النسخ الثلاثة الأخيرة من كأس الأمم الأفريقية وبتصفيات كأس العالم الأخيرة.

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ومن المؤكد أن ترأس مصر المجموعة الأولى، بصفتها البلد المنظم ونظرا لكونها أحد ممثلي القارة في مونديال روسيا 2018.

ونظرا لرفع عدد البلدان المشاركة لـ24، سيتأهل إلى الدور ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل أربعة منتخبات في المركز الثالث.

وفيما يلى قائمة المنتخبات المتأهلة:

مصر، تونس، السنغال، مدغشقر، المغرب، الكاميرون، مالي، بوروندي، الجزائر، بنين، نيجيريا، جنوب أفريقيا، غانا، كينيا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، زيمبابوي، غينيا، ساحل العاج، أنغولا، موريتانيا، غينيا بيساو، ناميبيا، أوغندا وتنزانيا.