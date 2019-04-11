الان تتابع “أبريل” وجه الخير على الأهلي أمام الهلال والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الخليج 365 - متابعات

يمني أهلي جدة جماهيره بمواصلة تفوقه على الهلال خلال مواجهاتهما في شهر أبريل والتي طالما تفوق فيها على ضيفه الذي سيلتقيه يوم الجمعة على ستاد مدينة الملك عبدالله “الجوهرة المشعة” في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وفقا لتاريخ مواجهات الفريقين خلال شهر أبريل في 15 مواجهة منذ مطلع التسعينات، فاز الأهلي في 6 مواجهات مقابل 4 للهلال وتعادلا في خمسة لقاءات.

وانتهت مواجهتما الأولى في موسم 96 في الدوري بفوز الأهلي بهدف نظيف، في حين تعادلا في عام 97 بنتيجة 1-1، في حين حقق الهلال أول انتصار على الأهلي خلال شهر أبريل في عام 99 حينما انتصر بهدف نظيف في مواجهة الذهاب، في حين حسم الأهلي مواجهة الإياب في نفس العام بفوزه 3-1 سجلها خالد قهوجي وابراهيم سويد وآندي عبدول، وسجل هدف الهلال الكويتي بشار عبدالله.

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وتواجه الفريقيان في أبريل عام 2003 بنهائي كأس ولي العهد وحينها حسم الهلال المواجهة بفوزه بهدف نظيف سجله قائده الحالي محمد الشلهوب، ليرد الأهلي اعتباره بعد المواجهة بـ7 أيام ليفوز المباراة الدورية بهدفين نظيفين سجلها عبدالله الواكد والمصري محمد بركات، وفي أبريل عام 2004، التقى الفريقان في الدوري وفاز الأهلي 2-1 سجلها مهاجمه البرازيلي روجيرو، وسجل هدف الهلال مهاجمه المعتزل سامي الجابر.

وتجددت المواجهة مرة أخرى في 2006 شهر أبريل على نهائي كأس ولي العهد وحينها فاز الهلال 1-صفر سجله لاعبه السابق نواف التمياط، ليواصل الهلال انتصاراته في شهر أبريل بعدما هزم الأهلي في الدوري عام 2007 بثلاثية نظيفة سجلها الليبي طارق التائب وياسر القحطاني وفهد المبارك، ليتعادلا 1-1 من نفس السنة في كأس ولي العهد.

وتوقفت لقاءات الفريقين خلال شهر أبريل حتى عام 2013 حينما التقوا في الدوري وتعادلا 1-1 حيث سجل للأهلي مهاجمه العماني السابق عماد الحوسني، وسجل للهلال سالم الدوسري.

وفي أبريل عام 2016، التقى الفريقان في مواجهتين خلال 4 أيام، الأولى كانت لحساب الدوري وانتصر الأهلي 3-1 سجلها السوري عمر السومة “هدفين” وحسين المقهوي وسجل للهلال البرازيلي كارلوس إدواردو وهي المباراة التي حسمت لقب الدوري للأهلي، وبعدها تواجهها في نصف نهائي كأس ولي العهد وكرر الأهلي تفوقه بفوزه 3-2 سجلها مهند عسيري “هدفين”، والبرازيلي انطونيو ماركو، وسجل للهلال عبدالله الزوري ويوسف السالم.

وكانت آخر مواجهتين للفريقين في شهر أبريل في العامين الماضيين وانتهت جميعها بالتعادل السلبي بدون أهداف.