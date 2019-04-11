الامارات | مدارس مانشستر ستي تدرب مواهب خورفكان ومليحة واتحاد كلباء

شكرا لقرائتكم خبر عن مدارس مانشستر ستي تدرب مواهب خورفكان ومليحة واتحاد كلباء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اسدل الستار، مساء اليوم، في ملاعب نادي خورفكان الرياضي الثقافي معسكر النجوم الصاعدة والمواهب الكروية ضمن مبادرة النجوم الصاعدة الذي نظمته مدارس نادي مانشستر ستي الانجليزي، والذي ترعاه جمعية البيت متوحد بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي و بقيادة نخبة من مدربي النادي الانجليزي وبعد ثلاثة ايام من التدريبات التي جرت وسط دعم واهتمام كبير بلاعبي الفرق السنية من الفئات العمرية من 9 - 16 سنة، و الذي استهدف اتاحة الفرصة لتدريب 1000 طفل في ثلاث اندية بإمارة الشارقة هي اتحاد كلباء، مليحة وخورفكان.

وشهد المعسكر التدريبي استكشاف عدد من مواهب المستقبل المقبل للكرة الاماراتية.

وبالمناسبة كرمت إدارة النادي مدربي مدارس سيتي لكرة القدم في ختام البرنامج التدريبي، وبحضور الامين العام نايف المنصوري ومشرف الفرق السنية احمد عبد الرزاق، بتقديم الشهادات التقديرية للاعبين والأجهزة الفنية.

وفي هذا السياق اثنى رئيس مجلس ادارة نادي خورفكان الرياضي الثقافي عبد العزيز عبد الله النعيمي على الجهود التدريبية الكمية للمدربين والروح الرياضية العالية للاعبين، مقدما شكره لمشرف المراحل السنية احمد عبد الرزاق للدور البارز في إنجاح البرنامج وبما يخدم الكرة الاماراتية.