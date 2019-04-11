شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد يرعى نجمة التنس يارا الحقباني والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أعلن نادي الاتحاد، رعايته ليارا الحقباني «13 عاماً» لاعبة المنتخب السعودي للسيدات في لعبة التنس الأرضي لتمثيل النادي لـ5 سنوات، إضافة إلى رعاية النادي للنجمَيْن في لعبة التنس الأرضي الشقيقَيْن عمار (21 عاماً) وسعود (16 عامًا) الحقباني في نفس اللعبة لتمثيل النادي في البطولات المحلية والعالمية.

فيما يرتبط عقد اللاعبة يارا الحقباني لتنمية موهبتها، وتأهيلها للبطولات العالمية، على أن تنضم كأول لاعبة سعودية تسجل رسميًا في كشوفات نادٍ سعودي حال إقرار تكوين فرق نسائية في الأندية السعودية مستقبلاً.

وتم توقيع العقود مع اللاعبين الجدد في مقر نادي الاتحاد بحضور والدهم في مقر النادي، أمس (الأربعاء)، حيث سيرتبط اللاعبان عمار وسعود بعقد مع النادي لمدة 5 أعوام.