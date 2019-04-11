شكرا لقرائتكم خبر عن النقطة 40 هدف الوحداويين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عبدالله الثبيتي (مكة المكرمة) يسعى فريق الوحدة لتحقيق إنجاز على صعيد الفريق خلال مشاركته في دوري كأس الأمير

يسعى فريق الوحدة لتحقيق إنجاز على صعيد الفريق خلال مشاركته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بالوصول إلى النقطة الـ40، خلال كسب مواجهة يوم غد (الجمعة) عندما يستضيف نظيره الفيصلي ضمن مباريات الجولة الـ27 من المسابقة نفسها، إذ رصدت إدارة نادي الوحدة مكافأة مجزية في حال الفوز وتحقيق النقاط الثلاث، رغم غياب نجمين مؤثرين وهما عبدالإله العمري وعبدالإله المالكي، فيما سيدخل في التشكيل الأساسي للمواجهة المحترف زيدان مباراكي والبرازيلي مورايس، فيما سيكون أحمد عبده إلى جانب عصام الجبالي في خط الهجوم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر النقطة 40 هدف الوحداويين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.