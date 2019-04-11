شكرا لقرائتكم خبر عن سييرا يطالب اللاعبين بـ «النصر» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عادل الماس (جدة) طالب مدرب الاتحاد سييرا من اللاعبين طي صفحة البطولة الآسيوية، والتركيز على مواجهة الكلاسيكو أمام فريق النصر بعد غد (السبت) على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة (27) من دوري كأس الأمير طالب مدرب الاتحاد سييرا من اللاعبين طي صفحة البطولة الآسيوية، والتركيز على مواجهة الكلاسيكو أمام فريق النصر بعد غد (السبت) على استاد الملك فهد الدولي في الرياض، ضمن مباريات الجولة (27) من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وشدد المدرب سييرا في اجتماعه مع اللاعبين على أهمية نقاط مباراة النصر القادمة، وضرورة مضاعفة الجهود الفنية من أجل تحقيق الفوز والعودة بنقاط اللقاء القادم ومواصلة الابتعاد عن شبح الهبوط الذي يلاحق الفريق الاتحادي من بداية الموسم الحالي. وسيضع المدرب سييرا اللمسات الفنية على التشكيلة الأساسية التي سيخوض بها المباراة المرتقبة، إذ سيجري مناورة كروية اليوم (الخميس) على الملعب الرئيسي بالنادي، وسيعتمد النهج الفني والأسماء الفنية التي سيشارك بها في لقاء النصر القادم. إلى ذلك، تقرر مغادرة بعثة العميد صباح غد (الجمعة) للرياض، من أجل استكمال التحضيرات الفنية النهائية لمواجهة النصر المهمة في الدوري.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سييرا يطالب اللاعبين بـ «النصر» لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.