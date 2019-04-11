شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الإعلام الرياضي يصقل 50 إعلاميا بـ «الفنون الصحفية» و«أدوات المراسل الميداني» والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

اختتم الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي أمس، في مدينة جدة، أول برامجه التدريبية ضمن مبادرة تطوير الإعلام الرياضي، وذلك في مساري الصحافة والإذاعة والتلفزيون، التي عقدت لمدة ثلاثة أيام بمشاركة 50 إعلاميا. وهدف البرنامج الأول التابع لمسار الصحافة الذي أقيم بعنوان «الفنون الصحفية»، إلى التعريف بالمهارات اللازمة لصناعة المادة الصحفية التي تتضمن كتابة الخبر الصحفي، التقارير، التحقيق، وغيرها من أشكال الفنون الصحفية، مع منح المتدربين فرصة التعامل مع وسائل الإعلام الجديد بكافة محتوياتها ومكنوناتها، فيما شهد البرنامج الثاني الخاص بمسار الإذاعة والتلفزيون الذي أقيم تحت عنوان «أدوات المراسل الميداني» إقامة عدد من الدروس التطبيقية للتعريف بأهم المهارات الاحترافية للمراسل الصحفي التي تمكنه من تغطية الحدث الصحفي ونقله بكل سرعة ومصداقية للوسائل الإعلامية المختلفة.

وحظي المتدربون المشاركون في هذه البرامج بفرص تطبيق عملية أكبر تحاكي ما تحتويه هذه البرامج من مدلولات صحفية مهنية من خلال إقامة عدد من الورش التطبيقية طوال أيام إقامة الدورة، شهدت تفاعلاً كبيراً من قبل الحضور الذين بلغ عددهم 60 متدرباً من أعضاء الاتحاد ومن الطلاب الموهوبين في الإعلام بعدد من الجامعات.

وفي الختام، سلم الأستاذ عادل الزهراني المدير التنفيذي للاتحاد، المشاركين في هذين البرنامجين الشهادات المعتمدة الخاصة بها، كما تم ترشيح المتميزين في البرنامج للحصول على عضوية الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، ثم التقطت بعد ذلك الصور التذكارية.

جدير بالذكر، أن الاتحاد السعودي للإعلام الرياضي يستعد لإقامة ذات البرنامج في المنطقة الشرقية في الفترة من 15 – 17 إبريل الجاري، ضمن خطة الاتحاد التي تستهدف إقامة البرامج التدريبية في كل مناطق المملكة ليستفيد منها أكبر شريحة من الزملاء الأعضاء وطلاب الإعلام في مختلف الجامعات.