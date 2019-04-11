شكرا لقرائتكم خبر عن قمتان في الشرقية والقصيم.. والشباب أمل الباطن والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - صالح عابد الحربي (جدة)

تنطلق مساء اليوم (الخميس) لقاءات الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بإقامة 3 لقاءات مهمة؛ ففي الشرقية يستضيف الاتفاق جاره الفتح على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ويحل الشباب ضيفاً ثقيلاً على الباطن على ملعب الأخير، وفي القصيم يستضيف الحزم على ملعبه وبين جماهيره نظيره الرائد.

يدخل الاتفاق لقاءه أمام الفتح وهو في المركز التاسع برصيد 32 نقطة، وقد عانى الفريق كثيراً في الدور الثاني لاسيما في آخر 9 لقاءات، ويسعى فارس الدهناء لتحقيق الفوز أمام ضيفه ليعود لمراكز الأمان، وستتبقى له 3 مباريات قوية أمام الاتحاد والهلال والأهلي، ولذلك يعد لقاء الفتح الأسهل له في ختام مشواره في الدوري.

أما الفتح صاحب المركز الثامن برصيد 34 نقطة، فلم يحقق الفوز في آخر 5 لقاءات في الدوري، إذ يطمح النموذجي لتجاوز الاتفاق في لقاء الليلة للابتعاد عن مراكز الخطر.

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وفي واحدة من أهم المواجهات التي ستحدد ترتيب فرق المؤخرة يستضيف الحزم نظيره الرائد، في لقاء لا يقبل القسمة على اثنين؛ فإما الفوز والهروب، وإما الخسارة والبقاء في دوامة خطر الهبوط.

يدخل الحزم هذا اللقاء وهو في المركز 12 برصيد 27 نقطة ، وأبناء الرس الذين يسعون من خلال لقاء الليلة لتحقيق فوز مهم ومصيري للهروب قليلاً من صراع الهبوط متسلحين بعاملي الأرض والجمهور. أما فريق الرائد فرغم نقاطه الـ31 إلا أنه ما زال في دائرة المهددين بالهبوط لاسيما في حالة خسارته في لقاء الليلة، فاللقاءات القادمة ستكون أمام فرق تبحث عن النجاة ولا غيرها، أما في حالة فوزه فإنه سيبقى في مراكز الأمان ويقذف بالحزم لمراكز المؤخرة.

ويستضيف الباطن نظيره الشباب على أمل الاستفادة من عاملي الأرض والجمهور لتحقيق 3 نقاط غالية لزيادة الآمال بالبقاء في دوري الكبار، ففريق الباطن صاحب المركز 15 برصيد 22 نقطة يطمح لتحقيق فوزه السابع ورفع غلته النقطية نحو مراكز الأمان على أمل أن تلعب نتائج الفرق الأخرى لمصلحته.

أما الشباب فإنه يدخل اللقاء بعد أن تلقى هزيمة ثقيلة أمام منافسه المباشر على المقعد الآسيوي الأهلي برباعية نظيفة، ورغم أنه ما زال يحتل المركز الثالث إلا أن فارق النقاط تقلص لنقطة وحيدة بينه وبين مطارديه الأهلي والتعاون.