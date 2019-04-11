شكرا لقرائتكم خبر عن باصريح يخطط لنقاط التعاون والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - عيسى الدوسري (الخبر)

كثف الفريق الأول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته اليومية على ملعب النادي بالخبر، استعدادا لملاقاة فريق التعاون ضمن الجولة الـ 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وركز مدرب الفريق الوطني بندر باصريح في حصته التدريبية على زيادة المعدل اللياقي للاعبين، كما طبق الأسلوب التكتيكي الذي ينوي الدخول به في مباراة التعاون من خلال مناورة لعبها على كامل الملعب وسط حضور ومتابعة من قبل رئيس النادي مساعد الزامل وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، ويحتل فريق القادسية المركز الـ 11 برصيد 27 نقطة في سلم الترتيب.

ويسعى القدساويون للفوز في مباراة التعاون والوصول للنقطة 30، والابتعاد عن مراكز المؤخرة، خصوصا في ظل المنافسة القوية من قبل جميع الفرق التي تريد الوصول لمراكز الدفء.

من جانب آخر، تأهل فريق القادسية لكرة الصالات إلى المباراة النهائية لكأس الاتحاد السعودي لكرة القدم الأولى للصالات بعد فوزه على منافسه الاتفاق 6-2 في اللقاء الذي جمعهما على الصالة الداخلية في نادي القادسية، وسيلاقي القادسية فريق العرض في المباراة النهائية (الجمعة) على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام.