شكرا لقرائتكم خبر عن جماهير السماوي: الباطن باقٍ بدعم المحبين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رمضان المتعب (حفر الباطن) قادت جماهير نادي الباطن حملة دعم لفريقها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك قبل مواجة نادي الشباب اليوم (الخميس)، ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير قادت جماهير نادي الباطن حملة دعم لفريقها عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر، وذلك قبل مواجة نادي الشباب اليوم (الخميس)، ضمن الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين. وبثت الجماهير تفاؤلها تحت وسم«#جمهور_السماوي_الخميس_نبيها_فل»، مؤكدة بقاء فريقها للموسم الـ4 على التوالي في دوري المحترفين، مشيرة إلى أن ثقتها باللاعبين وإدارة النادي كبيرة جدا. وشدد عبدالله الخزام على الحضور، وقال بأن جمهور حفر الباطن حضورهم مطلب، ولا بد من دعم السماوي إلى آخر لحظة «نبيها فل وأنا أول الحاضرين وكلنا مع الرابطة بصوت واحد ونشجع 90 دقيقة». فيما وجه عادل الجنيدي رسالة إلى جمهور السماوي، قال فيها: «جمهور السماوي الوفي موعدنا اليوم أمام الشباب في ملعب الباطن، وهي أهم مباراة للباطن ويحتاج وقفة الجميع، وهذا وقتها، والدخول مجانا، وستكون النقاط الـ3 من نصيب الباطن، وكلنا مع السماوي». كما أبدت الجماهير البطناوية تفاؤلها بتجاوز مرحلة الخطر خلال المواجهات القادمة، واضعة ثقتها الكبيرة باللاعبين على تحقيق المطلوب.



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