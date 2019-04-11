شكرا لقرائتكم خبر عن اعتقال 100 مشجع في امستردام قبل مواجهة في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - رويترز (أمستردام)

اعتقلت الشرطة الهولندية أكثر من 100 مشجع ليوفنتوس اليوم (الأربعا)ء قبل مواجهة في ضيافة أياكس أمستردام في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

كما اعتقلت الشرطة بعض مشجعي أياكس وأطلقت مدافع المياه خارج الملعب.

وقالت شرطة أمستردام إنها اطلقت مدافع المياه لإخماد نيران وألعاب نارية بينما كان جمهور أياكس صاحب الأرض يتجمع خارج ملعب المباراة.

واعتقلت الشرطة أيضا عددا من المشجعين وضبطت معهم ألعابا نارية بعدما حذرت قبل أيام من المباراة بأنها لن تسمح للجماهير باشعال الألعاب النارية خارج الملعب فيما أصبح طقسا تقليديا قبل انطلاق المباريات.

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وذكرت الشرطة في وقت سابق أنها اعتقلت مجموعتين منفصلتين من المشجعين الإيطاليين بعد أن ثبت أنهم يحملون ألعابا نارية إضافة إلى عصي ورذاذ فلفل ومفكات ومطرقة.

وأضافت الشرطة أن المجموعة الأولى ضمت نحو 46 من مشجعي يوفنتوس اعتقلوا عند محطة مترو قريبة من الاستاد قبل ساعات من انطلاق المباراة في وقت تنسق فيه القوات الهولندية والإيطالية العمل معا لتحديد مثيري الشغب المحتملين.

وقالت الشرطة الهولندية إنها أوقفت واحتجزت المجموعة الثانية المكونة من 61 شخصا بالقرب من الاستاد.

ونشرت الشرطة على موقعها على الإنترنت صورا لبعض المواد التي تم مصادرتها وكان من بينها سكين.