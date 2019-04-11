شكرا لقرائتكم تفاضيل جلسة الخطيب مع "الصخرة" وائل جمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عقد محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى جلسة ودية مع وائل جمعة نجم الفريق السابق فى مقر النادى بالشيخ زايد,

تطرق الخطيب ووائل جمعة خلال جلستهما للحديث عن الأوضاع الحالية لفريق الكرة بالنادى عقب الخسارة الثقيلة أمام صن داونز الجنوب إفريقي فى ذهاب ربع نهائى دوري أبطال افريقيا التى أقيمت السبت الماضى.

وحرص الخطيب وجمعة على زيارة تدريبات أكاديمية النادى الأهلى بفرع الشيخ زايد والحديث حول المواهب التى تضمها الأكاديمية.

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وائل جمعة حضر إلى القاهرة خلال الساعات القليلة الماضية لحضور حفل قرعة أمم إفريقيا 2019 التى تنظمها مصر خلال الفترة من 21 يونيو إلى 19 يوليو بعدما تلقى دعوة من مسئولى الاتحاد الافريقي لحضور حفل القرعة تحت سفح الأهرامات فى الثامنة من مساء غد الجمعة.

وحرص وائل جمعة، على حضور مران الفريق الأحمر المقام حالياً على ملعب التتش بالجزيرة مساء اليوم ، لمؤازرة اللاعبين قبل مواجهة صن داونز المرتقبة.

ويواجه الأهلي نظيره صن داونز بعد غد، السبت، فى "إياب" دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، بعد خسارة الفريق الأحمر لمواجهة الذهاب التى أقيمت فى جنوب أفريقيا بخماسية نظيفة.