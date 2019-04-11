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موعد مباراة الزمالك القادمة ضد حسنية أكادير فى الكونفدرالية...

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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة

يستقبل فريق الزمالك نظيرة حنسية اكادير المغربى الأحد المقبل فى إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر اقامتها على استاد الجيش بالسويس.

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موعد مباراة الزمالك القادمة ضد حسنية أغادير فى الكونفدرالية

تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت الحادية عشر بتوقيت الإمارات.

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نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير فى الذهاب

حسم الزمالك لقاء الذهاب أمام حسنية أغادير بتعادل سلبي في المغرب، فى مباراة كان يسيطر عليها الفريق المغربى وسط تحفظ دفاعى للزمالك.

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تشكيل الزمالك المتوقع أمام حسنية أغادير

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حارس المرمى: محمود جنش

قلب الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وحمدي النقاز.

لاعبى الوسط: طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا وفرجانى ساسى ويوسف أوباما.

الهجوم: خالد بو طيب.

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تشكيل حسنية أغادير المتوقع أمام الزمالك

حراسة المرمى: عبد الرحمن الحواصلي.

الدفاع: سفيان بوفتيني، ياسين الرامي، عبد العلي خنبوبي، أمين صادقي.

الوسط: زهير الشاوش، جلال الداودي، إدريس بناني، عماد كيماو.

الهجوم:  تامر صيام، يوسف الفحلي.

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