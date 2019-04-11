شكرا لقرائتكم موعد مباراة الزمالك القادمة ضد حسنية أكادير فى الكونفدرالية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة الزمالك القادمة يستقبل فريق الزمالك نظيرة حنسية اكادير المغربى الأحد المقبل فى إياب دور الثمانية من بطولة الكونفدرالية الأفريقية والمقرر اقامتها على استاد الجيش بالسويس. موعد مباراة الزمالك القادمة ضد حسنية أغادير فى الكونفدرالية تقام المباراة فى تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة العاشرة بتوقيت السعودية الحادية عشر بتوقيت الإمارات. نتيجة مباراة الزمالك وحسنية أغادير فى الذهاب حسم الزمالك لقاء الذهاب أمام حسنية أغادير بتعادل سلبي في المغرب، فى مباراة كان يسيطر عليها الفريق المغربى وسط تحفظ دفاعى للزمالك. تشكيل الزمالك المتوقع أمام حسنية أغادير Advertisements حارس المرمى: محمود جنش قلب الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش وعبد الله جمعة وحمدي النقاز. لاعبى الوسط: طارق حامد وأحمد سيد زيزو ومحمود كهربا وفرجانى ساسى ويوسف أوباما. الهجوم: خالد بو طيب. تشكيل حسنية أغادير المتوقع أمام الزمالك حراسة المرمى: عبد الرحمن الحواصلي. الدفاع: سفيان بوفتيني، ياسين الرامي، عبد العلي خنبوبي، أمين صادقي. الوسط: زهير الشاوش، جلال الداودي، إدريس بناني، عماد كيماو. الهجوم: تامر صيام، يوسف الفحلي.

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