شكرا لقرائتكم دونجا للاعبى الزمالك : فوقوا الدورى عايز رجالة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علق تامر عبد الحميد "دونجا" نجم الزمالك السابق على خسارق الفريق الأبيض أمام المصرى البورسعيدى بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين اليوم الخميس على ستاد الجيس بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وكتب دونجا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى تويتر :" فوقوا قبل فوات الاوان حاجه فى منتهى حرقة الدم ولا روح ولا قلب ولا دم .. فووووق يا ابنى انت وهو .. بتلعبوا كإننا أخدنا الدورى .. فووووقوا الدورى عايز رجااااله وقتال وكفاح لاخر ثانيه ..".