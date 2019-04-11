ضيوف يصل القاهرة لحضور قرعة أمم أفريقيا...

جدة - عمرو شويل وصل السنغالي حاجي ضيوف مقر إقامته بالقاهرة لحضور حفل قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية التي ستقام غدا بسفح الأهرامات.

وعلى صعيد آخر ظهرت منطقة "سفح الأهرامات" فى أبهى صورها قبل 24 ساعة على إقامة مراسم سحب قرعة كأس أمم أفريقيا لكرة القدم في نسختها الثانية والثلاثين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو – 19 يوليو المقبلين.

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النسخة الـ 32 من بطولة كأس الأمم الأفريقية تشهد مشاركة 24 منتخباً لأول مرة في تاريخ المسابقة، حيث سيتم تقسيم تلك المنتخبات إلى 6 منتخبات، يتأهل إلى ثمن النهائي صاحبا المركزين الأول والثاني عن كل مجموعة إضافة إلى أفضل 4 منتخبات أصحاب المركز الثالث.

وجاءت قائمة المنتخبات المتأهلة لبطولة كأس أمم أفريقيا 2019 كما يلى، مصر، المغرب، تونس، الجزائر، موريتانيا، غانا، السنغال، الكاميرون، كوت ديفوار، نيجيريا، الكونغو الديمقراطية، مالى، غينيا، أوغندا، جنوب أفريقيا، غينيا بيساو، زيمبابوى، أنجولا، بنين، بوروندى، تنزانيا، ناميبيا، كينيا، مدغشقر.