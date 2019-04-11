الاهلي ينفرد بصدارة الدوري المصري أول مرة هذا الموسم...

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جدة - عمرو شويل الاهلي يتصدر الدورى
خسر الزمالك من النادي المصري البورسعيدي بنتيجة 2/1 ضمن مباريات الدوري العام على ستاد الجيش الثالث بالسويس.
و تصدر النادي الاهلي لأول مرة ترتيب الدوري العام هذا الموسم عندما يتساوى بعدد المباريات مع الزمالك.
و يتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطة بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 57 نقطة بعد هزيمته من المصري.
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