شكرا لقرائتكم الاهلي ينفرد بصدارة الدوري المصري أول مرة هذا الموسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الاهلي يتصدر الدورى

خسر الزمالك من النادي المصري البورسعيدي بنتيجة 2/1 ضمن مباريات الدوري العام على ستاد الجيش الثالث بالسويس.

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و تصدر النادي الاهلي لأول مرة ترتيب الدوري العام هذا الموسم عندما يتساوى بعدد المباريات مع الزمالك.

و يتصدر الاهلي جدول ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطة بينما جاء الزمالك في المركز الثاني برصيد 57 نقطة بعد هزيمته من المصري.