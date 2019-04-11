شكرا لقرائتكم بعد جوزيه.. خواجات الأهلى فى دورى الأبطال لم ينج أحد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق مانويل جوزيه المدير الفني السابق للنادي الأهلى العديد من البطولات مع الفريق وصنع معه تاريخا مشرفا في جميع البطولات حيث يعد جوزيه واحدا من أفضل المدربين في تاريخ النادي الأهلى .

بعد رحيل مانويل جوزيه عن النادي الأهلى عام 2011 تولى العديد من المدربين الأجانب القيادة الفنية للفريق لكن لم يستمروا مع الفريق فترات طويلة .

ويرصد " سوبركورة " المدربين الأجانب للنادي الأهلى بعد رحيل جوزيه .

خوان كارلوس جاريدو

تعاقدت إدارة النادي الأهلى مع المدرب الإسباني خوان كارلوس جاريدو في موسم 2014- 2015 وبعد تولي جاريدو المهمة بفترة قليلة خرج من بطولة كأس مصروقدم مع الفريق أداء غير مستقر في بطولة الدوري ولكن نجح في حصد كأس السوبرالمصري كما فازبالبطولة الكونفدرالية مع الأهلي لأول مرة في تاريخه وخسرجاريدو السوبرالإفريقي كما خرج من دوري أبطال إفريقيا وتمت إقالته في منتصف الموسم .

جوزيه بيسيرو

مع بداية موسم 2015- 2016 قامت إدارة النادي الأهلي بالتعاقد مع المدير الفني البرتغالي جوزيه بيسيرو لم يستر البرتغالي مع القلعة الحمراء طويلا وذالك نظرا للهجوم الذي تعرض له فقام بيسيرو بعد عقد جلسة مع الإدارة وتم فسخ العقد بالتراضي .

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مارتن يول

نجحت إدارة النادي الأهلي في التعاقد مع المدير الفني العالمي مارتن يول تولى الهولندي تدريب المارد الأحمر في منتصف موسم 2015- 2016 ونجح يول في تحقيق لقب الدوري مع القلعة الحمراء وعلى الرغم من ذالك قامت إدارة الاهلى بفسخ التعاقد مع مارتن يول.

باتريس كارتيرون

تولى كرتيرون القيادة الفنية للنادي الأهلي في شهر يونيو الماضي وعقب توليه المهمة لم يقدم الفرنسي مع القلعة الحمراء مستوى سابت كما خسر لقب دوري أبطال إفريقيا بعد الهزيمة من الترجي التونسي في المباراة النهائية ورحل كرتيرون عن النادي الأهلي بعد الخروج من بطولة كأس زايد للأندية على يد فريق الوصل الإماراتي .

مارتن لاسارتي

الأوروجواني مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي في ذالك الوقت تولى لاسارتي القيادة الفنية للفريق الأحمر مطلع يناير الماضي حيث خسر الأوروجواني مباراته الاولى مع الفريق أمام بيراميدز في بطولة الدوري العام كما قدم لاسارتي مع الفريق في البطولة الإفريقية نتائج متذبذبة وآخرها الهزيمة بخماسية نظيفة من فريق صن دونز الجنوب إفريقي في مباراة الذهاب التى قضت على أمال الفريق إكلينيكيا في حصد البطولة الإفريقية ومن المتوقع رحيل لاسارتي عن النادي الأهلي عقب الخروج من إفريقيا.