شكرا لقرائتكم "الونش" يغيب عن الزمالك أمام الإسماعيلى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل تأكد غياب محمود حمدى "الونش" مدافع الزمالك عن فريقه فى مباراة الإسماعيلى، التى ستقام يوم 18 من شهر أبريل الجارى، فى المباراة المؤجلة من الأسبوع العاشر بالدورى الممتاز.
وحصل الونش على الانذار الثالث له في مباراة فريقه أمام المصري المقامة على ملعب الجيش الثالث في الجولة الثامنة والعشرين للدوري الممتاز وكان الشوط الأول قد انتهى بتقدم المصرى بهدف لإسلام أبو سليمة.
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