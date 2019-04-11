شكرا لقرائتكم المصرى يفك عقدة الزمالك بعد 442 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاد المصرى لتحقيق الفوز على الزمالك بعد غياب 442 يومًا وذلك بالتغلب اليوم على الفريق الأبيض، بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتاز، تقدم الثنائى إسلام أبو سليمة وأوستين أموتو للمصرى بالهدف الأول والثانى على الترتيب، قلص محمود علاء الفارق للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

وكان آخر فوز للمصرى على الزمالك فى الجولة العشرين من مسابقة الدورى الممتاز الموسم الماضى، عندما فاز الفريق البورسعيدى بهدف دون رد، أحرزه إسلام عيسى، فى المباراة التى جمعتهما يوم 24 يناير 2018، على ستاد برج العرب بالإسكندرية.