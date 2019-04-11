شكرا لقرائتكم أبوريدة: مصرى يتقلد منصب مساعد السكرتير العام بالكاف خلال أيام... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أكد هانى أبوريدة، رئيس اتحاد الكرة، أن المكتب التنفيذى للاتحاد الإفريقى استقر على تعيين مصرى فى منصب السكرتير العام المساعد بدلا من المغربى صالح العدولى.
أضاف أن قرار التعيين لن يكون اليوم وأنه سينتظر لاختيار أفضل الشخصيات المناسبة، وأننى سأتولى مهمة اختيار عنصر مصرى يساهم بشكل قوى فى الكاف وترشيحه للاتحاد القارى.
تابع أبو ريدة فور خروجه من اجتماع المكتب التنفيذى للاتحاد القارى أنه يأمل فى اختيار عنصر جديد يفيد الكرة المصرية والإفريقية.
كانت هذه تفاصيل خبر أبوريدة: مصرى يتقلد منصب مساعد السكرتير العام بالكاف خلال أيام... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.