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جدة - عمرو شويل ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك



فقد الزمالك صدارة جدول ترتيب الدورى المصرى، بعد أن تعرض للخسارة بهدفين مقابل هدف أمام المصرى البورسعيدى، فى اللقاء الذى أقيم على ملعب "حوض الدرس" بمدينة السويس.

ويحتل الأهلى صدارة ترتيب الدورى المصرى برصيد 58 نقطة، بعد فوزه أمس الأربعاء على مصر المقاصة بهدفين مقابل هدف، وبفارق نقطة وحيدة عن الزمالك الذى يأت فى المركز الثانى بعد خسارة اليوم.



ترتيب الدورى المصري

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك



وخاض الفريقان 25 مباراة حتى الآن، ويتبقى لكليهما 9 مباريات حتى نهاية المسابقة.

ويأتى بيراميدز فى المركز الثالث برصيد 54 نقطة، ولعب مباراة أكثر من الأهلى والزمالك، ودخل بقوة فى المنافسة على لقب الدورى هذا الموسم.

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المصرى البورسعيدى عزز احتلاله للمركز الرابع الذى قد يؤهله للعب فى الكونفدرالية الأفريقية الموسم المقبل، وذلك بعد ان ارتفع رصيده إلى 45 نقطة من 27 مباراة ولديهة مباراة مؤجلة.



ترتيب الدورى المصري

ترتيب الدوري المصري بعد مباراة الزمالك



ويأتى مصر المقاصة فى المركز الخامس برصيد 40 نقطة، بفارق 3 نقاط عن المقاولون العرب صاحب المركز السادس.

وفى مؤخرة الجدول يشتد الصراع على الهروب من مراكز الهبوط، حيث يتذيل جدول الترتيب فريق النجوم برصيد 25 نقطة، والداخلية فى المركز قبل الأخير برصيد 26 نقطة، وإنبى فى المركز السادس عشر برصيد 27 نقطة.