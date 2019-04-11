شكرا لقرائتكم إيهاب جلال: واجهنا فريقا منظما والفوز أبعدنا عن منطقة الخطر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى أن فريقه حقق أصعب فوز في الموسم أمام الزمالك في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز.

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أوضح إيهاب جلال في تصريحاته بعد اللقاء أن فريقه كان يواجه منافس كبير وكان يتصدر البطولة قبل مباراة الفريقان كما إنه ينافس على اللقب، مشددا على أن المباراة كانت صعبة للغاية وأضاف المدير الفنى للمصرى قائلا:" أسعد أمر بالنسبة لى هو ابتعاد المصري عن منطقة الخطر والتواجد في المربع الذهبي"

وخسر الزمالك بهدفين مقابل هدف أمام المصرى وتوقف رصيده عند 57 نقطة متأخرا بفارق نقطة عن الأهلة الذي يتصدر المسابقة حاليا بـ58 نقطة، في حين رفع المصرى رصيده إلى 45 نقطة يحتل بهم المركز الرابع بجدول الدورى.