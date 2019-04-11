شكرا لقرائتكم حارس المصرى: سمعنا شتيمة من لاعبى الزمالك ومرضناش نتكلم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عبر أحمد مسعود حارس المصرى البورسعيدى عن سعادته بعد فوز فريقه على الزمالك بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعت الفريقين على ستاد الجيش بالسويس ضمن منافسات الجولة الـ 28 من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

قال مسعود فى تصريحات إذاعية :" لاعبى كانوا مشدودين فى اللقاء وسمعنا منهم قلة أدب وشتيمة ولم نرد عليهم تقديرا لهم بسبب ضغطهم فى المباريات الأفريقية".

الجدير بالذكر أن بتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 57 نقطة ويستمر فى المركز الثانى خلف الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة فيما ارتفع رصيد المصرى للنقطة 45 ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.