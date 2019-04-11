شكرا لقرائتكم طلائع الجيش يفوز على الداخلية 2-1 فى الدورى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فريق طلائع الجيش فى تحقيق فوزاً غالياً على حساب نظيره الداخلية بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى أقيمت بين الفريقين على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين لمسابقة الدوري العام . سجل هدفى الطلائع مصطفى محمد من ركلة جزاء بالدقيقة 83 وأضاف أحمد جعفر الهدف الثانى فى الدقيقة 93 ، وسجل عبد العزيز السيد هدف الداخلية الوحيد فى الدقيقة 95 . وبذلك إرتفع رصيد الطلائع للنقطة 34 فى المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الممتاز فيما تجمد رصيد الداخلية عند النقطة 26 فى المركز السابع عشر . ولعب الطلائع 29 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 10 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 34 هدف وتلقت شباكه 34 هدف فيما لعب الداخلية 29 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 14 وخسر 11 لقاء وسجل لاعبيه 31 هدف وتلقت شباكه 41 هدف .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر طلائع الجيش يفوز على الداخلية 2-1 فى الدورى... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.