شكرا لقرائتكم الزمالك يتجرع أول هزيمة بالدورى بعد 227 يوما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعد هزيمة الزمالك أمام المصرى أول هزيمة محلية للفريق الأبيض منذ 227 يوما حيث كانت الخسارة الأولى للفريق الأبيض فى النسخة الحالية من الدورى أمام النجوم إف سى، فى الأسبوع الرابع بالدورى بهدف سجله صلاح أمين ومنذ ذلك التوقيت فى 27 أغسطس من العام الماضى لم يتعرض الفريق الأبيض لأى خسارة محلية قبل أن يلحق به المصرى الهزيمة الثانية فى النسخة الحالية من الدورى.

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وتغلب المصرى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس، على استاد الجيش بالسويس، ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين بالدورى الممتا، تقدم الثنائى إسلام أبو سليمة وأوستين أموتو للمصرى بالهدف الأول والثانى على الترتيب، قلص محمود علاء الفارق للزمالك بالهدف الأول فى الدقيقة 91 من ركلة جزاء.

بتلك النتيجة، توقف رصيد الزمالك عند النقطة 57 نقطة ويستمر فى المركز الثانى خلف الأهلى صاحب المركز الأول برصيد 58 نقطة فيما ارتفع رصيد المصرى للنقطة 45 ويحتل المركز الرابع فى جدول ترتيب الدورى الممتاز.