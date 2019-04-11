شكرا لقرائتكم تشكيل المباراة.. كينو وخربين يقودان بيراميدز.. وقمر مهاجم الاتحاد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل علن الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة مضيفه الاتحاد السكندري بعد قليل في إطار مباريات الجولة التاسعة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز. وضم تشكيل بيراميدز كلا من :- حراسة المرمى : أحمد الشناوي خط الدفاع : عمر جابر – علي جبر – عمرو الميداني – أحمد أيمن منصور خط الوسط : نبيل عماد "دونجا" – إيريك تراوري – عبد الله السعيد – كريستيان بينافينتي خط الهجوم : كينو – عمر خربين. أما البدلاء :- مهدي سليمان – مهند لاشين – محمد رزق – محمد مجدي "قفشة" – محمد فاروق – محمد فتحي – ناصر منسي. Advertisements فيما أعلن حلمي طولان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندرى. وضم تشكيل الاتحاد السكندري كلا من :- حراسة المرمى : هاني سليمان خط الدفاع : أحمد توفيق – محمود رزق – محمد أنور – صبري رحيل خط الوسط : نور السيد – أحمد نبيل "مانجا" – خالد الغندور – عمار حمدي – رزاق سيسيه خط الهجوم : خالد قمر. أما البدلاء :- محمود الزنفلي – السيد سالم – أوجبو تشوكا ديريك – كريم الديب – كريم ممدوح – محمود شعبان – ألفيس دا سيلفا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل المباراة.. كينو وخربين يقودان بيراميدز.. وقمر مهاجم الاتحاد... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.