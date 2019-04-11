شكرا لقرائتكم المصائب تتوالى.. الزمالك يفقد الونش و النقاز أمام الإسماعيلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خسر نادي الزمالك من المصري البورسعيدي بنتيجة 2/1 ضمن مبارايات الدوري العام بملعب الجيش الثالث بالسويس. Advertisements وفقد الزمالك لخدمات الثنائي محمود الونش و حمدي النجاز، بعدما حصل الونش على الانذار الثالث و حصل النجاز على انذارين خلال اللقاء و تم طرده بعد انتهاء المباراة مباشرة. ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب الدوري العام برصيد 58 نقطه ويأتي خلفه الزمالك فى المركز الثاني بـ 57 نقطه.

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