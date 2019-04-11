شكرا لقرائتكم لاسارتى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن داونز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، قائمة اللاعبين التي تدخل معسكرًا مغلقًا، اليوم الخميس، استعدادًا لمواجهة صن داونز الجنوب إفريقي في إياب دور الثمانية، والمحدد لها مساء السبت المقبل، على ملعب برج العرب بالإسكندرية. وضمت القائمة كلا من: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير - حسام عاشور - أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمود وحيد - حمدي فتحي - عمرو السولية - علي معلول - ناصر ماهر - مروان محسن - رمضان صبحي - حسين الشحات - وليد أزارو - صلاح محسن - محمد شريف - جونيور أجايي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لاسارتى يعلن قائمة الأهلى لمواجهة صن داونز... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.