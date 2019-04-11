شكرا لقرائتكم إيهاب جلال "سره باتع" أمام الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تفوق إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى البورسعيدى بنتيجة 4 / 3 فى المباريات التى أدارها أمام الزمالك، بالفوز الذى حققه الفريق البورسعيدى على الزمالك بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت الفريقان على استاد الجيش بالسويس، انتهت لصالح المصرى 2 / 1 فى الجولة الثامنة والعشرين بالدورى.

وبتلك المباراة أصبح عدد مواجهات إيهاب جلال أمام الزمالك 9 مباريات مع أندية "تليفونات بنى سويف، ومصر للمقاصة، والمصرى البورسعيدى"، حقق خلالهم الفوز فى 4 مباريات فيما تعادل فى لقاءين وهُزم فى 3 مواجهات.