شكرا لقرائتكم بثنائية سيبا.. الشباب يستعيد توازنه بفوز صعب على الباطن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد الشباب توازنه عقب فوزه على مضيفه الباطن 2-1، يوم الخميس، ضمن منافسات المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وقاد البرازيلي سيبا مهاجم الشباب لتحقيق فوزٍ صعب على مضيفه الباطن 2-1، ليحافظ على المركز الثالث، وشهد الشوط الأول أفضلية للشباب الذي انتظر حتى الدقيقة 35 بعدما تمكن مهاجمه البرازيلي سيبا من تسجيل هدف السبق عقب تلقيه تمريرة من زميله الغامبي أبوبكر تراولي ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وواصل الشباب هجومه في الشوط الثاني ونجح مهاجمه البرازيلي سيبا بتسجيل الهدف الثاني عند الدقيقة 66 عقب تلقيه تمريرة من زميله المغربي مبارك بوصوفه ليواجه المرمى ويضع الكرة في الشباك.

وكثف الباطن هجومه في الدقائق وسجل مهاجمه البرازيلي هدفاً متأخراً عند الدقيقة 90+5 عن طريق ركلة جزاء، وبهذه النتيجة ارتفع رصيد الشباب إلى 50 نقطة في المركز الثالث، وبقي الباطن على رصيده السابق 22 نقطة في المركز قبل الأخير.