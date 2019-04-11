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الاتفاق والفتح يتعادلان سلبياً في افتتاح الجولة 27

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جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل فريقا الاتفاق والفتح سلبياً في افتتاح الجولة 27 من دوري كأس الأمير للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويحتل الفتح المركز الثامن برصيد 35 نقطة فيما يتواجد الاتفاق في المركز التاسع بـ33 نقطة، قبل نهاية الدوري بثلاث جولات.

وسيلعب الاتفاق مباراته القادمة أمام الاتحاد يوم الخميس، وسيواجه الفتح مضيفه النصر، في اليوم نفسه بالجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

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