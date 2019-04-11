شكرا لقرائتكم الاتفاق والفتح يتعادلان سلبياً في افتتاح الجولة 27 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تعادل فريقا الاتفاق والفتح سلبياً في افتتاح الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير محمد بن فهد في الدمام.

ويحتل الفتح المركز الثامن برصيد 35 نقطة فيما يتواجد الاتفاق في المركز التاسع بـ33 نقطة، قبل نهاية الدوري بثلاث جولات.

وسيلعب الاتفاق مباراته القادمة أمام الاتحاد يوم الخميس، وسيواجه الفتح مضيفه النصر، في اليوم نفسه بالجولة 28 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.