شكرا لقرائتكم سفح الأهرامات يستضيف قرعة أمم إفريقيا 2019 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - تسحب يوم الجمعة قرعة كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم في نسختها الـ 32 في مصر، التي تستضيف النسخة الموسعة للبطولة بين 21 يونيو إلى 19 يوليو المقبلين بمشاركة 24 منتخبا.

ويتوقع أن تمنح البطولة رواجا تجاريا وانتعاشة اقتصادية. وتستهدف الإعلانات في السوق المحلي كرة القدم ونجومها فضلا عن عوائد البث التليفزيوني والدعم المالي من "كاف".

ويمني محبو الساحرة المستديرة النفس أن تعزز البطولة، التي أسندت إلى مصر عقب سحب التنظيم من الكاميرون لعدم جاهزيتها، من فرص "الفراعنة" للتتويج باللقب القاري الغائب منذ 2010، وتكرار إنجاز 2006.

وتعود مصر إلى دائرة ضوء استضافة بطولات كرة القدم الكبرى بينما يشارك الفراعنة في العرس الكروي بآمال تتخطى مجرد التمثيل المشرف. فممثلو المنتخبات المشاركة سيلتقون عند سفح الأهرامات في الجيزة لمتابعة فعاليات قرعة البطولة.