شكرا لقرائتكم سوريانو يغيب عن مواجهة الأهلي.. ويغادر إلى صربيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الهلال يوم الخميس، استبعاد المهاجم الإسباني جوناثان سوريانو، عن قائمة الفريق التي ستواجه أهلي جدة في الجولة 27 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وجاء في بيان النادي أن المهاجم الإسباني تعرض إلى إصابة في عضلة الساق أجرى على إثرها أشعة مغناطيسية وسيغادر على إثرها إلى صربيا لعرض إصابته على الطبيبة ماريانا.

وزاد البيان: شارك سالم الدوسري في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة التي لحقت به مؤخرا في كاحل القدم.