شكرا لقرائتكم الهلال يحل ضيفاً ثقيلاً على الأهلي.. ودوامة الهبوط تقترب من أحد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - سيكون الهلال أمام مفترق طرق حينما يحل ضيفاً ثقيلاً على أهلي جدة، في المواجهة التي يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة" يوم الجمعة، في حين يبحث التعاون عن استعادة توازنه حينما يستضيف القادسية، ويتطلع الفيحاء لمواصلة انتصاراته حينما يواجه أحد، وفي مكة يلتقي الوحدة أمام ضيفه الفيصلي، في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويخوض الهلال مواجهةً صعبة للغاية حينما يستضيف الأهلي، وسيكون الكرواتي زوران ماميتش أمام شبح الإقالة في حال خسر لقاء "الكلاسيكو" بعد النتائج السيئة التي قدمها الفريق في مبارياته الأخيرة.

ونجح الهلال في استعادة توازنه عقب فوزه الصعب على ضيفه الحزم 3-2 في المرحلة الماضية، ليوقف به نزيف النقاط، إلا أنه عاد وخسر في دوري أبطال آسيا أمام استقلال طهران يوم الاثنين الماضي، ويعلم الهلاليون أن الخسارة من الأهلي وفوز المتصدر النصر على ضيفه الاتحاد يوم السبت ستقرب اللقب كثيراً من غريمهم التقليدي الذي يقدم مستويات مميزة مع مدربه البرتغالي روي فيتوريا.

وسيكون بإمكان مدرب الهلال الاستعانة بجميع لاعبيه باستثناء المصابين لفترة طويلة سلمان الفرج وعبدالله عطيف، بعد تأكد مشاركة اللاعب سالم الدوسري عقب شفاءه من الاصابة التي غيبته عن لقاء استقلال طهران، في حين أبدى زميله نواف العابد جاهزيته التامة لخوض اللقاء عقب مشاركته في آخر 20 دقيقة من مواجهة استقلال طهران الماضية.

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ويدخل الأهلي المباراة بحثاً عن إبقاء حظوظه في الحصول على أحد المقاعد الآسيوية حيث يحتل المركز الخامس برصيد 46 نقطة بفارق الأهداف عن التعاون الرابع، وبفارق نقطة عن الشباب صاحب المركز الثالث، ونجح الأهلي في استعادة توازنه في المرحلة الماضية عقب فوزه الكبير على مضيفه الشباب 4-صفر، يوم الجمعة الماضي.

مباراة سابقة بين التعاون والقادسية

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالله بالقصيم يبحث التعاون عن استعادة توازنه حينما يستضيف نظيره القادسية، وتلقى التعاون خسارته الأولى بعد 8 مباريات متتالية حينما تعثر على يد مضيفه الفيحاء 2-1 في المرحلة الماضية ليبقى على رصيده السابق 46 نقطة في المركز الرابع، ويسعى القادسية إلى مواصلة انتصاراته والبحث عن 3 نقاط تبعده أكثر عن شبح الهبوط، وحقق القادسية فوزاً مهماً على ضيفه أحد 4-2 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 27 نقطة ليبقى في المركز 11.

فرحة الفيحاء بهدف سابق بمرمى أحد

وعلى ستاد مدينة الأمير محمد بن عبدالعزيز بالمدينة المنورة يتطلع الفيحاء لتحقيق فوزٍ يبقي حظوظه قائمة في البقاء حينما يواجه أحد الجريح، ونجح الفيحاء بتحقيق فوزٍ صعب على ضيفه التعاون 2-1 في المرحلة السابقة ليرفع رصيده إلى 25 نقطة ليتقدم الى المركز 14، ويستعد أحد لمغادرة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين والعودة لدوري الدرجة الأولى عقب مستوياته السيئة التي قدمها هذا الموسم، وسيهبط أحد رسمياً وقبل ختام المسابقة بثلاث مراحل في حال خسر اللقاء حيث سيبقى في المركز الأخير برصيد 14 نقطة.

مباراة الدور الأول بين الوحدة والفيصلي

وعلى ستاد مدينة الملك عبدالعزيز بمكة المكرمة يبحث الوحدة عن إبقاء حظوظه في الحصول على مركزٍ آسيوي حينما يستضيف الفيصلي، واستعاد الوحدة نغمة الانتصارات عقب سلسلة من النتائج السلبية بفوزه على ضيفه الاتفاق 3-1 في المرحلة الماضية ليحتل المركز السادس برصيد 39 نقطة، بفارق نقطتين عن الفيصلي صاحب المركز السابع.