شكرا لقرائتكم الكفة تميل للهلال أمام الأهلي في مواجهات "المحترفين" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث الهلال عن التاريخ حينما يواجه مضيفه أهلي جدة يوم الجمعة، في قمة نارية يحتضنها ستاد مدينة الملك عبدالله "الجوهرة المشعة"، في المرحلة 27 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ودائماً ما تكون نقاط مواجهة الأهلي مفضلة للهلاليين منذ انطلاق دوري المحترفين السعودي موسم 2008-2009 حيث تواجهها في 21 لقاء فاز الهلال في 9 وتعادلا في مثلها وخسر 3 لقاءات فقط، ولم يعرف الأهلي طعم الفوز على الهلال في الدوري منذ مواجهتهم الشهيرة في موسم 2016-2017 في المباراة التي حسمت لقب دوري المحترفين لصالح الأهلي حينما فاز 3-1 ليتوج باللقب.

وتواجه الفريقان بعد هذا اللقاء في 5 مباريات في الدوري حيث فاز الهلال في 3 مباريات وتعادلا في مباراتين، وأيضاً على مستوى مباريات الكأس فشل الأهلي في تحقيق الفوز في نهائي كأس الملك في ختام موسم 2017 حينما انتصر الهلال 3-2 ليتوج باللقب.

وشهد الموسم الحالي مباراتين لهما، كانت الأولى لحساب الدوري وحينها انتصر الهلال 4-3 سجلها الفرنسي بافتيمبي غوميز "هاتريك" والبيروفي آندري كاريو، في حين سجّل أهداف الأهلي مهاجمه السوري عمر السومة "هاتريك"، والمباراة الثانية في الشهر الماضي في ذهاب الدور نصف النهائي لكأس زايد للأندية العربية على ستاد جامعة الملك سعود بالعاصمة الرياض وحينها انتصر الهلال بهدف نظيف سجله مهاجمه الإسباني جوناثام سوريانو.