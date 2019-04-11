شكرا لقرائتكم زوران لا يعرف الخسارة في ملعب "الجوهرة المشعة" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يعود الكرواتي زوران ماميتش، مدرب الهلال، للمرة الرابعة إلى استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية في مدينة جدة "الجوهرة المشعة"، معتمدا على النتائج الإيجابية التي حققها في المواجهات السابقة، حيث لم يخسر على أرضية الملعب خلال مبارياته التي أشرف فيها على تدريب النصر والعين الإماراتي والهلال أيضا.

وكانت المرة الأولى التي لعب فيها زوران على أرضية "الجوهرة المشعة" في 20 نوفمبر 2016، عندما كان يتولى المسؤولية الفنية للنصر، حينها فاز على الاتحاد بهدف البارغوياني فيكتور أيالا ضمن منافسات الدوري.

Advertisements

وعقب انتقاله إلى العين الإماراتي، خاض مواجهة ضد الأهلي في جدة، وانتهت بالتعادل الإيجابي 2-2 ضمن منافسات دوري أبطال آسيا، وأحرز للعين مهاجمه ناصر الشمراني بجانب هدف عكسي من مدافع الأهلي عقيل بلغيث في مرماه، وسجل للأهلي اليوناني فيتفا وعقيل بلغيث.

وعاد زوران "47 عاما" للمرة الثالثة للعب على أرضية "الجوهرة المشعة"، بعدما تولى زمام الأمور في نادي الهلال خلفا للبرتغالي جيسوس، وتمكن من مواصلة نتائجه الإيجابية عندما فاز على الاتحاد بهدفين دون مقابل في 21 فبراير الماضي، ضمن منافسات الأسبوع 21 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، وسجل ثنائية الهلال غوميز وسالم الدوسري.

وتعتبر مباراة الأهلي والهلال، يوم الجمعة، الرابعة لزوران على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، عندما يلتقي الفريقان ضمن منافسات الأسبوع 27 بالدوري، ويحتل الهلال المركز الثاني في ترتيب المسابقة "60 نقطة"، بينما يتواجد الأهلي خامسا بـ "46 نقطة".