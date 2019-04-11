لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لموقعة صنداونز.. غياب 6 لاعبين

مصراوي أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة صنداونز المصيرية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية. وخسر الأهلي مباراة الذهاب بنتيجة (5-0) في جنوب إفريقيا، ويسعى لتحقيق فوز كبير يرد به الاعتبار عقب تلقي أكبر هزيمة في تاريخه في بريتوريا الأسبوع الماضي. وشهدت القائمة حضور كل القوى الهجومية المتاحة في قائمة الأهلي، بحضور كل الأجنحة والمهاجمين باستثناء أحمد حمودي، واللاعبين غير المقيدين في إفريقيا مثل أحمد الشيخ وجيرالدو وصالح جمعة. كما يغيب...

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