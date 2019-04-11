رسميًا.. الزمالك يفتقد مدافعه أمام الإسماعيلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

تأكد غياب مدافع الزمالك محمود حمدي "الونش"، عن مباراة الإسماعيلي المقبلة والتي تأتي ضمن الجولة المؤجلة من الأسبوع العاشر بمسابقة الدوري.

ويأتي غياب الونش عن مباراة الإسماعيلي المقبلة بسبب تراكم البطاقات الصفراء عقب حصوله على الانذار الثالث خلال مباراة المصري البورسعيدي.

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وكان الونش حصل في وقت سابق على انذارين خلال مباراتي مصر المقاصة والمقاولون العرب في مسابقة الدوري.

ومن المقرر أن يلعب الزمالك مباراته المقبلة أمام فريق حسنية أغادير المغربي في إياب دور الثمانية من مسابقة الكونفدرالية، قبل أن يستأنف الأبيض مشواره المحلي أمام الإسماعيلي.

جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الثاني مؤقتًا في مسابقة الدوري برصيد 57 نقطة بفارق نقطة عن الأهلي متصدر الجدول.