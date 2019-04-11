لاسارتي يعلن قائمة الأهلي لموقعة صنداونز.. غياب 6 لاعبين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

أعلن مارتن لاسارتي المدير الفني للنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة صنداونز المصيرية في إياب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا السبت المقبل على ملعب برج العرب في الإسكندرية.

وخسر الأهلي مباراة الذهاب بنتيجة (5-0) في جنوب إفريقيا، ويسعى لتحقيق فوز كبير يرد به الاعتبار عقب تلقي أكبر هزيمة في تاريخه في بريتوريا الأسبوع الماضي.

وشهدت القائمة حضور كل القوى الهجومية المتاحة في قائمة الأهلي، بحضور كل الأجنحة والمهاجمين باستثناء أحمد حمودي، واللاعبين غير المقيدين في إفريقيا مثل أحمد الشيخ وجيرالدو وصالح جمعة.

كما يغيب المصابين سعد سمير، وشريف إكرامي، وهشام محمد، وإسلام محارب، بالإضافة لمحمد نجيب.

وجاءت قائمة الأهلي كالتالي:

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حراسة المرمى: محمد الشناوي - علي لطفي - مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد فتحي - أيمن أشرف - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - محمد هاني - محمود وحيد - علي معلول -

الوسط:حسام عاشور - حمدي فتحي - عمرو السولية

وسط الهجوم: ناصر ماهر - رمضان صبحي - حسين الشحات - محمد شريف - جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن -وليد أزارو - صلاح محسن