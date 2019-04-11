مصدر بالأهلي يكشفة لمصراوي إصابة نيدفيد والتدخل الجراحي المحتمل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- ريهام حمدي:

أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن كريم نيدفيد لاعب وسط الفريق، تعرض لتمزق في الغضروف الخارجي للركبة، وفقا للتشخيص المبدئي.

وأضاف المصدر لـ"الخليج 365"، أن اللاعب سيُعرض على الدكتور أحمد عبدالعزيز رئيس اللحنة الطبية بالأهلي، الجمعة، من أجل إصدار التشخيص النهائي لإصابة اللاعب.

وأوضح المصدر أن هناك احتمالية كبيرة للتدخل الجراحي لإصلاح الغضروف.

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وتعرض كريم نيدفيد لإصابة خلال مواجهة الفريق أمام المقاصة بالدوري، والتي فاز خلالها الأحمر بهدفين لهدف.

كما أشار المصدر، إلى أن سعد سمير مدافع الفريق، سيسافر إلى ألمانيا الأسبوع المقبل من أجل بداية فترة التأهيل.

وتعرض سعد سمير لإصابة بقطع جزئي في الرباط الصليبي الخلفي للركبة، خلال مواجهة الأهلي أمام صنداونز الجنوب إفريقي بذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال إفريقيا.