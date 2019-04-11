فلوران مالودا يتلقى خبر إقالته عبر تويتر!

اكتشف مهاجم فرنسا السابق فلوران مالودا اليوم الخميس، عبر تويتر إقالته من منصبه ضمن الفريق التدريبي لزيورخ المنافس في الدوري السويسري الممتاز لكرة القدم.

وقال النادي في بيان إنه “أنهى التعاون مع مالودا بالتراضي” عقب تعيينه قبل شهرين للمساعدة في تدريب المهاجمين واللاعبين الشبان.

وأضاف البيان: “اتضح أن المشاريع (الأخرى) المختلفة التي لا يزال مالودا ملتزم بها لا تتناسب مع المهام التي خطط لها النادي”.

ورد لاعب تشيلسي وأولمبيك ليون السابق على البيان سريعاً عبر تويتر قائلاً: “حقا لم أكن أعرف ذلك؟؟”.

ولم يتسن الوصول على الفور إلى نادي زيورخ للتعليق.

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واعتزل مالودا، الذي شارك في 80 مباراة دولية مع فرنسا، العام الماضي ضمن صفوف فريق ديفردانغ من لوكسمبورغ.

وفي 2017 انتهك مالودا قواعد الاتحاد الدولي “فيفا” لتغيير الانتماء حينما لعب مع منتخب جويانا، البلد الذي ولد فيه، ضد هندوراس ضمن منافسات الكأس الذهبية لدول اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي “كونكاكاف”.

وفرض “فيفا” غرامة حينها على جويانا واعتبرها مهزومة في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي لأن لوائحه تمنع اللاعبين من تمثيل منتخبين.

لكن جويانا قالت إن هذا الأمر لا ينطبق عليها لأنها ليست عضواً في فيفا.