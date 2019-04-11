لكمات في تدريب بايرن بين ليفاندوفسكي وكومان

ذكرت صحيفة بيلد الألمانية اليوم الخميس، أن شجاراً تخلله تبادل للكمات، وقع خلال حصة تدريبية لفريق بايرن ميونخ بطل الدوري المحلي في كرة القدم في المواسم الستة الماضية، بين البولندي روبرت ليفاندوفسكي والفرنسي كينغسلي كومان.

وبحسب الصحيفة، كان اللاعبان في حصة تدريبية مغلقة عندما بدأ المهاجم البولندي البالغ 30 عاماً بانتقاد زميله الفرنسي (22 عاماً).

وأوضحت الصحيفة أن اللاعبين تواجهاً بكلمات قاسية قبل أن تطور الإشكال بينهما إلى شجار، ويوجه كل منهما اللكمات إلى وجه الآخر.

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وتدخل المدافعان نيكلاس زوليه وجيروم بواتينغ في محاولة للفصل بين المهاجمين اللذين لم يبديا أي تجاوب قبل أن يتدخل عدد آخر من اللاعبين لوقف الشجار.

وانتزع بايرن ميونخ صدارة ترتيب الدوري (64 نقطة) من غريمه بروسيا دورتموند بعدما اكتسحه في المرحلة الثامنة والعشرين بخماسية بيضاء (اثنان منها للبولندي)، وتقدم عليه بفارق نقطة واحدة قبل 6 مراحل في إطار سعيه إلى لقب سابع توالياً.

ويحل بايرن ضيفاً على فورتونا دوسلدورف الأحد في الجولة 29، غداة استضافة دورتموند لماينتس في الجولة نفسها.