بعد أسوان.. طنطا ثاني الأندية الصاعدة للدوري المصري الممتاز

تمكن نادي طنطا من الصعود للدوري الممتاز بعد التغلب على سيدي سالم بهدفين نظيفين في الجولة الـ 25 من دوري الدرجة الثانية.

الفوز رفع رصيد طنطا عند 49 نقطة في المركز الأول ليصعد رسميًا إلى الدوري الممتاز من جديد.

وشهدت المجموعة منافسة شرسة إلا أن أبناء السيد البدوي تمكنوا من الصعود مجددًا للمسابقة.

وكان نادي أسوان قد تمكن من الصعود للدوري الممتاز عن مجموعة الصعيد، للموسم الجديد.