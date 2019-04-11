تشكيل هجومي للمصري أمام الزمالك

اعلن إيهاب جلال المدير الفني للمصري البورسعيدي، تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك، المقرر لها بعد قليل على استاد الجيش بالسويس، بالجولة 28 من بطولة الدوري العام. ‎وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد مسعود.‎ Advertisements الدفاع: أحمد شوشة ومحمود حمد وكريم العراقي وإسلام أبو سليمة. ‎الوسط: إيزي إيميكا وكريم العراقي وسعيدو سمبوري وإسلام عيسى. ‎الهجوم: أموتو ومحمود وادي.

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