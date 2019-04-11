جروس يفاجئ المصري بتشكيل ناري ودكة قوية ويستبعد هذا الثنائي

أعلن الجهاز الفني لفريق الزمالك بقيادة السويسري جروس عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة المصري المقرر لها في الخامسة والنصف مساء اليوم الخميس في الجولة الثامنة والعشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والمقرر لها على ملعب الجيش الثالث بالسويس. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى :محمود جنش خط الدفاع : عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد ومحمود عبد العزيز ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وحميد أحداد Advertisements خط الهجوم: خالد بوطيب وجاءت دكة البدلاء كالتالي.. عماد السيد وبهاء مجدي ومحمد عبد الغني وإبراهيم حسن ومحمد إبراهيم وكهربا وعمر السعيد بينما تم استبعاد الثنائي محمد عنتر ومحمد عبدالسلام

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