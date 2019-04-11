الإسماعيلي يهزم منفلوط ويصعد إلى الدوري الممتاز لكرة اليد

صعد الفريق الأول لكرة اليد بالإسماعيلي بصفة رسمية إلى الدورى الممتاز إثر الانتصار على منفلوط بنتيجة ٣٥ مقابل ٢١ فى المباراة التى جمعتهما اليوم ضمن منافسات الدورة المجمعة.
ويتصدر الفريق المجموعة بعد الفوز فى مباراتين.
بدأ الفريق بتشكيل ضم …
محمد سعد ، محمد بدوى ، أحمد إبراهيم عامر ، عمر تاج ، مصطفى أشرف ، أحمد ناصر عبدالعال ، مصطفى محمد ، أحمد إبراهيم حسين ، محمد جابر ، محمد على سعد ،
ويضم الجهاز الفنى كل من حسن على رئيسا للجهاز ووليد صابر مدربا عاما وايهاب عبده مديرا اداريا مروان اشرف اداريا والمشرف على الفريق محمود خليل.
المباراة شهدت حضور عادل مصطفى مدير إدارة النشاط الرياضى ومحمود النجدى مدير ادارى النشاط.
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