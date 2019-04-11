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الصفاقسي يفوز على الأفريقي بالدوري التونسي ويقلص الفارق مع الترجي

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حقق فريق الصفاقسي فوزًا صعبًا على حساب الأفريقي بهدف دون رد في اللقاء الذي أقيم على ملعب الملعب الأولمبي برادس ضمن

الأسبوع الـ 18 من بطولة الدوري التونسي.
سجل هدف اللقاء حمزة العقربي، لاعب الأفريقي بالخطأ في
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مرماه، في الدقيقة 25.

وبهذا الانتصار يرتقي الصفاقسي إلى المركز الثاني بــ37 نقطة بفارق 6 نقاط عن المتصدر الترجي التونسي بينما تجمد رصيد الافريقي عند النقطة25 يحتل بيها المركز الخامس

 


 

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