أدى هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية، اليوم، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش،استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرح العرب في
وأدى هشام محمد جلسة في الجيم والجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات وفقا لبرنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة والعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.
كانت هذه تفاصيل خبر هشام محمد يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.