هشام محمد يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي

أدى هشام محمد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات تأهيلية، اليوم، قبل انطلاق مران الفريق الذي أقيم على ملعب التتش،

استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام يوم السبت المقبل على استاد الجيش ببرح العرب فيإياب ربع نهائي دوري أبطال افريقيا.

وأدى هشام محمد جلسة في الجيم والجري حول الملعب وأداء بعض التدريبات وفقا لبرنامجه التأهيلي للتخلص من الإصابة والعودة من جديد إلى المشاركة الجماعية.